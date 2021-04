Koeman furieus over penaltyfase, Modric en Piqué bekvechten na Clasico

Koeman niet blij met scheidsrechterlijke beslissingen

Barça had voldoende kansen om de aartsrivaal uit Madrid een hak te kunnen zetten, maar zag er wel verdedigend niet al te best uit. "Onze eerste helft was echt niet goed", zag ook Koeman. "Maar de tweede helft wél en dan vraag ik gewoon dat de scheidsrechters eens de juiste beslissingen maken."

"Twee keer zaten ze er zwaar naast. Ten eerste bij de penaltyfase en dan ook nog eens door slechts 4 minuten extra tijd toe te kennen. Het was een duidelijke strafschop, overduidelijk. Waarom is er een VAR in Spanje? Maar zoals altijd moeten we weer zwijgen en het laten passeren."

In een potige topper tussen Real en Barcelona trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind: 2-1. Barcelona had nochtans wel de kansen om aanspraak te maken op meer. De meest besproken fase kwam er in minuut 82, toen Braithwaite neergewerkt werd in de zestien.

De bewuste penaltyfase:

Zidane: "De titelstrijd wordt nog een slijtageslag"

Aan de overkant klonk Zinedine Zidane wat meer getemperd in zijn analyse van de wedstrijd. "We moeten blij zijn met onze prestatie, je kan niet zeggen dat we het resultaat gestolen hebben."





"Wat de penaltyfase betreft? Als de ref zegt dat het geen penalty is, dan is het geen penalty. Wat voor ons belangrijk is, is wat we op het veld deden. We hebben een uitstekende start gemaakt, maar lieten Barça dan wat terugkomen. Ze hebben dan ook een uitstekend team. Maar alles bij elkaar genomen was de overwinning wel verdiend."

Met nog 8 speeldagen heeft Real nu een puntje meer dan Barcelona. Atletico Madrid staat samen met de stadsgenoot aan kop, al heeft het wel nog een wedstrijd te goed. De titelstrijd ligt dus nog volledig open.

"Er is nog een lange weg te gaan", beseft ook Zidane. "Ik heb ook gewoon geen idee op welke manier we dit seizoen gaan beëindigen. Het wordt een slijtageslag om de titel, want fysiek gezien zitten we aan de limiet. Maar het team is gedreven, ik heb vertrouwen in mijn groep", besloot hij.