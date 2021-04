Jakobsen na comeback in Turkije: "Ik geniet hier van elk moment"

Na een zware revalidatie ziet Fabio Jakobsen eindelijk licht aan het einde van de lange tunnel. De renner van Deceuninck–Quick-Step reed tijdens de 1e etappe in Turkije vlot mee en kwam als 147e over de streep.

Sprinten deed hij nog niet, maar hij blikt tevreden terug op zijn terugkeer. "Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten in de komende etappes nog meer te kunnen helpen."

"Vandaag was echt een mooie dag. Toen ik 's ochtends mijn shirt aantrok, had ik een speciaal gevoel, dat moeilijk in woorden uit te drukken is", stak de Nederlander van wal.

"Ik hou van fietsen en ik heb het erg gemist, daarom ben ik zo blij om hier te zijn. Vooral omdat het kwam na zoveel maanden mijn ploegmaats op tv te hebben zien koersen. "

"Het was goed om mijn terugkeer te maken met een korte etappe om weer te wennen aan het peloton", legde Jakobsen uit. "In het begin was ik wel een beetje bang, maar daarna ging alles goed. Ik ging zelfs naar de kop van het peloton, want ik wilde gewoon genieten van vooraan te zitten."

"Dat ik de etappe heb kunnen uitrijden, maakt me trots. Het geeft me ook veel vertrouwen dat ik volgende week beter voor de dag zal komen. Het is alvast erg emotioneel om al die steunbetuigingen te krijgen op deze speciale dag", sloot de Nederlander af.