EK roeien: Van Zandweghe eindigt 2e in B-finale, De Loof/Claeys 2e in C-finale

Van Zandweghe startte in Varese bij afwezigheid van zijn zieke ploegmakker Tim Brys in de lichte skiff. Het duo neemt deze zomer in de lichte dubbeltwee deel aan de Olympische Spelen.

Vrijdag werd Van Zandweghe 3e in zijn reeks, waarna hij moest herkansen. Daarin werd hij zaterdag ook 3e, terwijl alleen de top 2 doorstootte naar de A-finale (top 6). Van Zandweghe moest vanochtend 4 seconden toegeven op de Kroaat Rajko Hrvat.



Het duo Pierre De Loof en Ruben Claeys kwam vrijdag ook niet verder dan de 3e plaats in de reeksen. In de herkansingen diezelfde dag kwam er ook een 3e plaats uit de bus, waardoor ze naar de plaatsingswedstrijden voor 13 tot 24 werden gezet.

Zaterdag eindigden ze 2e in hun reeks, goed voor de C-finale. Daarin was de 2e plaats opnieuw hun deel. De Noren Kristoffer Brun/Are Strandli waren vandaag beter.

De Loof en Claeys mikten op een top 12, ze hoopten in Varese de bond te overtuigen om hen te selecteren voor de laatste olympische kwalificatierace in Luzern (15-17 mei).