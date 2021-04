De Kleijn troeft Halvorsen af, Cav 4e, Jakobsen spurt niet mee in Turkije

Turkije betekende de rentree van Jakobsen, die vorig jaar in augustus zwaar ten val kwam in de Ronde van Polen. Jakobsen krijgt heel wat spurtkansen in Turkije, maar deed vandaag niet mee.

De 1e rit was door de sneeuwval volledig aangepast. In eerste instantie afgelast kwam er toch nog een tochtje van 72 km van en naar Konya uit de bus. Na dik 1,5 uur werd er al gespurt voor de winst.

Met de vluchters Sean De Bie en noorderbuur Ivar Slik had het peloton een goed mikpunt. Deceuninck-Quick Step mende van bij het begin in de groep voor Cavendish, ook Jakobsen deed zijn deel van het werk.

In de laatste 20 km boden ook Alpecin-Fenix (voor Jasper Philipsen) en Israël Start-Up Nation (voor André Greipel) hulp in de achtervolging.

Quick-Steppers Iljo Keisse en Stijn Steels maakten de vlucht ongedaan. De hele ploeg zette zich voor Cavendish, de man die gespeeld zou worden. Jakobsen had zich op dat moment al veilig laten uitzakken naar de buik van het peloton.



Op 2 km van de streep zorgde een val van enkele renners voor opschudding. In een bocht in de laatste kilometer schoot een renner vooraan ook nog uit zijn klikpedaal, wat de spurt nog wat meer ontregelde. Er vielen gaten, Cavendish zou te laat komen. Halvorsen werkte zich uit het pak en leek op weg naar de zege, maar De Kleijn ging er op de streep nog over. Dat bleek uit de finishfoto.

Pierre Barbier was 3e, Cavendish 4e, Philipsen 5e en Greipel 6e.