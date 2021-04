De Caigny schenkt Red Flames kleurloze oefenzege tegen Ierland

Janice Cayman speelde vanavond haar 111e interland voor de Red Flames en evenaarde zo recordinternational Aline Zeler. De aanvalster van Lyon maakte de 90 minuten vol.

De 32-jarige Antwerpse debuteerde op 28 oktober 2007 voor de Red Flames in een duel tegen Duitsland. Ze maakte de opgang van de Belgische voetbalvrouwen mee en was een belangrijke pion in het team dat zich voor het eerst plaatste voor een EK in 2017.