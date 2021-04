Volleybalclub Lindemans Aalst haalt oude bekende Robin Overbeeke terug

Robin Overbeeke speelde tussen 2011 en 2016 al voor Aalst, toen Asse-Lennik. De volleyballer werd er individueel en collectief gelauwerd voor zijn prestaties.



Hij werd verkozen tot Speler van het jaar in 2015 en ook met zijn team behaalde hij een karrenvracht aan sportieve successen: de Beker van België en de Supercup in 2015, 2x vicelandskampioen, 2x Champions League-Final 12 in het seizoen 2015-2016 en de halve finale van de CEV Cup.



Na het seizoen 2015-2016 vertrok de Nederlander naar de Franse competitie. Hij speelde er voor Nantes, Nice en Parijs.

Begin vorig jaar sloeg het noodlot toe en scheurde hij zijn achillespees. Na een lange revalidatie in België kwam de Nederlander weer in competitie bij de zuiderburen van Ajaccio, dat hem leende van Paris Volley.



Ondanks meerdere aanbiedingen in Frankrijk en ook van diverse Belgische Liga A-clubs koos de 32-jarige volleyballer opnieuw voor Lindemans Aalst. Hij vindt er volgend seizoen ook zijn oude ploeggenoot Seppe Baetens terug. Het duo veroverde samen de beker in 2015.