Turkse sneeuw hindert niet: organisatie vindt oplossing voor eerste rit

De eerste rit in Turkije van Nevşehir naar Ürgüp had al een eerste kans op een massasprint in pacht, maar daar beslisten de weergoden anders over met een wit sneeuwtapijtje.

De spurtbommen leken een dagje langer te moeten wachten om in actie te komen, maar de organisatie van de Ronde van Turkije heeft snel kunnen schakelen.

Er komt een alternatieve openingsrit in Konya, ook al de start- en finishplaats van de tweede etappe op maandag. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) moet bij zijn rentree 72,4 kilometer verteren.