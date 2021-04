Topavond voor Zion Williamson, 50 punten voor Tatum en LaVine

Williamson zag in zijn vorige duel tegen Brooklyn een einde komen aan een reeks van 25 opeenvolgende matchen met minstens 20 punten en 50 procent "shooting".

Tegen Philadelphia ging hij door op zijn elan: hij kwam 2 punten tekort voor een recordscore, maar 15 rebounds zijn wel een persoonlijk record, de 8 assists een evenaring en hij zette 15 van 28 (ook een recordaantal) veldpogingen om. 14 van zijn punten vielen in het slotkwart.

En hij deed dat niet tegen de minste: Philadelphia is de 2e in de Eastern Conference en Joel Embiid is een kandidaat-MVP. Embiid bleef steken op 14 punten (minder dan de helft van zijn gemiddelde van 29.9).