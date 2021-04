Romeins drama voor Vandoorne: gestart op pole, geëindigd in muur

Na een teleurstellende tweede race in Riyad had Stoffel Vandoorne (Mercedes) wel wat goed te maken in Rome. Met zijn 1e polepositie van het seizoen, zijn 3e uit zijn carrière, begon hij alvast uitstekend.

Maar al in de eerste ronde ging het mis: André Lotterer hijgde in de nek van Vandoorne, maar het inhaalmanoeuvre van de Duitser kwam wel heel onverwacht. Vandoorne sneed de bocht af en werd door Lotterer in een zijstraat geduwd.

Vandoorne liet zich niet uit zijn lood slaan en pakte uit met een verbluffende inhaalrace: van de 13e plek rukte hij weer op naar de 5e plek. Maar er wachtte nog een portie pech.

Vandoorne probeerde de stilvallende Di Grassi te ontwijken, verloor de controle over zijn stuur en werd door ploegmaat Nyck de Vries in de muur geduwd. Wat begon met een polepositie, eindigde in de muur.