Jade Smits scherpt haar Belgische record aan op 50m rugslag

In de finale in Eindhoven zwom Jade Smits naar een vijfde plaats in 28"68. De zege was voor Kira Toussaint. Zij scherpte het Europese record op de 50m rugslag aan door aan te tikken in 27"18.

Daarmee zwom de Nederlandse nog wat sneller dan in de reeksen. Voor zaterdag stond het record met 27"21 op naam van de Britse Georgia Davies.

Louis Croenen heeft in Eindhoven de 200 meter vlinderslag gewonnen. Croenen triomfeerde in 1'56"58, voor de Duitser Daniel Pinneker (2'00"28). Een andere Belg, Thijs Van Cleven, werd vijfde in 2'05"64.

Vrijdag verbeterde Croenen in de reeksen van de 100m vlinderslag zijn Belgisch record tot 52.00. In de finale later die dag werd hij tweede.