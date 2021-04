Hevige sneeuwval hindert Jakobsen en co: 1e rit in Turkije afgelast

Normaal gezien gingen de renners morgen van start in de 56e editie van de Ronde van Turkije. De rit van Nevşehir naar Ürgüp had al een eerste kans op een massasprint in pacht.

Spurtbommen Philipsen, Cavendish, Greipel en de heroptredende Jakobsen zullen zeker nog een dag langer moeten wachten om hun sprintersbenen te etaleren.

Of de tweede rit van maandag in Konya kan doorgaan, is nog afwachten. Het peloton moet dan door dezelfde regio. Vorig jaar werd de rittenkoers geschrapt door het coronavirus.