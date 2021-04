Goffin: "Jammer dat grasseizoen wordt ingekort door beslissing Roland Garros"

Zondag speelt David Goffin zijn eerste wedstrijd op het graveltoernooi van Monte Carlo. Voor zijn wedstrijd reageerde hij op het nieuws dat Roland Garros een week wordt uitgesteld. De organisatie hoopt zo meer toeschouwers te kunnen toelaten.

"De beslissing van Roland Garros heeft me verrast", zei Goffin. "Vooral omdat het maar om een week uitstel gaat. Het zal wel niet heel veel veranderen. Voor hen zal het misschien helpen om meer fans te kunnen toelaten. Maar wat vooral jammer is, is dat door deze beslissing het grasseizoen ingekort is."

"Normaal waren er nog de toernooien van 's-Hertogenbosch en Stuttgart. Dat zijn toernooien waar ik graag speel (Goffin speelde in 's-Hertogenbosch de finale in 2015). In 's-Hertogenbosch bereidde ik me meestal voor op het grastoernooi van Halle en op Wimbledon. Dat zal nu anders zijn."