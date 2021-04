BOIC: "Nog geen beslissing over coronavaccins voor atleten en entourage"

BOIC-persman Matthias Van Baelen verklaarde aan persagentschap Belga dat het BOIC andermaal gepleit heeft voor een versnelde vaccinatie van de olympiërs.

Er is wel nog geen beslissing gevallen. Van Baelen: "We hopen natuurlijk dat er op korte termijn duidelijkheid wordt geschapen, want het belangrijkste is dat de atleten zich in alle rust kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen."

Van Baelen bevestigt voorts dat het BOIC een mail heeft verstuurd naar de atleten, waarin de boodschap stond dat ze zich konden inschrijven op de algemene reservelijst.

"Er is inderdaad een interne communicatie vanuit het BOIC verstuurd, maar die staat los van het onderhoud dat we hebben gehad", aldus nog Van Baelen.

Het kabinet van de premier laat weten dat "het doel is een oplossing te vinden waardoor onze atleten in alle sereniteit de Spelen kunnen voorbereiden, waar ze trots de Belgische kleuren zullen verdedigen".

Het BOIC is al langer vragende partij om zo'n 500 coronavaccins te verkrijgen. Dat aantal moet volstaan om de atleten van Team Belgium en hun entourage te beschermen richting Tokio 2020. Tot nu houdt de politiek evenwel vast aan de afgesproken volgorde van ouderen en risicopatiënten.