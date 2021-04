Badr Achab pakt net als zijn broer Jaouad brons op het EK taekwondo

Badr Achab is de nummer twee van de wereld in de categorie tot 74 kilogram. Hij pakte in 2018 de zilveren medaille op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires.

Op zijn 19e debuteerde hij vandaag op een EK taekwondo bij de grote jongens. In Sofia liep het in de halve finales mis tegen de Bosniër Nedzad Husic, de nummer 14 van de wereld, waardoor onze landgenoot uiteindelijk vrede moest nemen met het brons.

Gisteren pakte ook zijn broer Jaouad Achab brons in de categorie tot 63 kilogram, net als Raheleh Asemani in de categorie tot 57 kilogram bij de vrouwen.