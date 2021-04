Waasland-Beveren op weg naar 1B? De afgelopen seizoenen ontsnapte het al meerdere keren

2013-2014: Fikse eindsprint voorkomt playdowns

De Wase fusieclub blijft in haar laatste 7 wedstrijden ongeslagen en springt zo nog over Oud-Heverlee Leuven naar een veilige plek.

Bob Peeters neemt het roer over van De Boeck in de hoop zich nog te redden. Aanvankelijk krijgt Peeters de motor niet aan de praat, maar dankzij een fenomenale eindsprint redt Waasland-Beveren zich toch.

2014-2015: Rafal Wolski houdt Waasland-Beveren in JPL

Op de slotspeeldag van het seizoen 2014-2015 staat Waasland-Beveren slechts 1 puntje boven de degratieplaatsen. De club neemt het thuis in een derby op tegen Lokeren, terwijl concurrent Cercle Brugge in eigen huis moet winnen van KV Mechelen.

10 minuten voor tijd zit Beveren in vieze papieren. Terwijl het zelf niet weet te scoren tegen Lokeren, is Cercle daarentegen net 2-0 voorgekomen tegen Malinwa. Cercle zou daarmee over de Waaslanders springen naar de veilige 14e plek. Tot Rafal Wolski zijn duivels ontbindt.

De huurling van Fiorentina tikt in de 89e minuut de aansluitingstreffer binnen, zij het wel duidelijk uit buitenspel. De VAR van nu had dat zeker tegengehouden. Op de Freethiel begint de hoop te groeien. Cercle voelt de druk stijgen en Dussenne maakt een domme overtreding in de 16 meter: rood en een strafschop voor KV. Veselinovic schiet de gelijkmaker binnen, waardoor Waasland-Beveren weer gered is.

Cercle zet nog alles op alles, maar krijgt het deksel op de neus. Wolski bezegelt met zijn 2e doelpunt van de namiddag het lot van Cercle. Groen-zwart speelt playdowns, Waasland-Beveren is gered.