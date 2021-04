VIDEO: Honoré wist niet dat hij als eerste over de streep kwam: "Ben je zeker?"

Josef Cerny en Mikkel Honoré voerden een straf nummertje op in de Ronde van het Baskenland. De twee ploegmaten van Deceuninck-Quick Step gingen samen naar de aankomst. Maar toen de podiumceremonie begon, wist Honoré niet dat hij de winnaar was. "Kwam jij niet als eerste over de streep?", vroeg de Deen aan ploegmaat Cerny.