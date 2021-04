VIDEO: De strafste stoten van Fabio Jakobsen op een rijtje

Het seizoen nadien was het opnieuw prijs voor Jakobsen in Schoten, waar hij zijn tweede Scheldeprijs op zijn naam schreef. Wat later won hij de Nederlandse driekleur en aan het einde van het seizoen schoot hij raak in de 4e en 21e rit in de Ronde van Spanje, voor Sam Bennett.

Ook in de Ronde van Turkije pakte Jakobsen een rit mee, hij houdt dus goede herinneringen over bij zijn rentree in Turkije.