Vader Herwig De Bruyne over onderhandelingen zonder makelaar: "Ook nieuw voor City"

"In het contract staat alles wat Kevin vooropgesteld had", vertelt Herwig De Bruyne aan Sporza over het nieuwe en verbeterde contract van de draaischijf bij Manchester City.

"Dit is zeker en vast een blijk van respect voor Kevin. Voor hem komt het sportieve altijd op de eerste plaats en we waren tot de conclusie gekomen dat dit een van de beste opties voor zijn verdere carrière was."

"Kevin is gelukkig bij City en dat geldt ook voor zijn gezin. Iedereen is er gelukkig. Dat maakt zo'n verlenging gemakkelijk. Of toch gemakkelijker."



De manier waarop het akkoord tot stand is gekomen, is opmerkelijk. Kevin De Bruyne werkt al even niet meer samen met zijn makelaar Patrick De Koster en nam de gesprekken met City voor zijn rekening.

"Kevin vertelde dat hij de onderhandelingen zelf wilde voeren. Doe maar als je dat wil, hebben wij hem gezegd."

"Hij vroeg ons door een gebrek aan tijd om soms eens iets op te zoeken of te controleren, maar hij zei zelf waar hij naartoe wilde. Wij hebben hem de gevraagde info gegeven en zo kon hij zelf beslissen."

Zo illustreerde de goudklomp van City zijn belang voor de topclub met een data-analyse. "Jezelf ophemelen is makkelijk, maar als onafhankelijke bronnen met dezelfde conclusies komen, dan weet je waar je mee bezig bent."