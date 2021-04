Superfans blikken vooruit naar Clasico: "Deze Courtois kan Messi stoppen"

Real-fanclub Peña Madridista uit Middelkerke: "Spannend tot het einde"

Wordt Real Madrid dit seizoen de derde hond? Met 63 punten - twee minder dan Barcelona en drie stuks achter Atletico Madrid - is de Koninklijke de underdog in de Spaanse titelstrijd. “Maar toch heb ik vertrouwen in een goeie afloop”, glimlacht Danny Wille, voorzitter van Peña Madridista. “Bij winst in de Clasico springen we al over Barcelona. En Atletico - zeker zonder Luis Suarez (geblesseerd, nvdr.) - is op de sukkel. Het staat vast dat het spannend wordt tot op het einde.”

Hazard had het verschil kunnen maken. Voorzitter Real-fanclub

Al kan de Clasico straks de kansen door elkaar schudden. Real moet het daarin wel opnieuw stellen zonder Eden Hazard, die nog niet fit genoeg is om deel uit te maken van de selectie. “Hij had nochtans het verschil kunnen maken”, meent Wille, die wel rekent op een andere landgenoot. “Thibaut Courtois is onze man in vorm, samen met Benzema. Hij kreeg onterechte kritiek te verduren, maar heeft bewezen een wereldkeeper te zijn. Courtois in deze vorm kan Messi afstoppen. (lacht) Hij mag het zelfs met een penalty proberen.” Wille zal de Spaanse topper uiteraard noodgedwongen op televisie moeten volgen. “Ook bij de match tegen Liverpool was dat hard vloeken - we droomden er met onze supportersclub al lang van om de Engelsen eens te loten." (zucht) "Het is ondertussen al ruim een jaar geleden dat ik nog eens live een match van Real kon bijwonen. Vorig jaar had ik kaartjes voor Real-Valencia, maar net ervoor brak corona uit. Hopelijk kunnen we snel nog eens naar het stadion.”

Barça-fanclub Penya Fanatiek uit Zonhoven: "Laatste Clasico van Messi? Weiger het te geloven"

Twee keer raden op wiens schouders de hoop van Barcelona rust. In Catalonië zijn alle ogen gericht op Lionel Messi. De Argentijn kan vanavond zomaar aan de start staan van zijn laatste Clasico, zijn aflopend contract in het achterhoofd. Antonio Freire, voorzitter van een Barça-fanclub uit Zonhoven, wil er niet aan denken. "Ik weiger het te geloven. Ooit komt het moment er, maar ik denk dat Messi deze zomer gewoon blijft. Waar zou het beter zijn dan Barça? (lacht) Goed weer, mooi eten, de beste club ter wereld… Bovendien zijn er weinig clubs, zeker in de huidige situatie, in staat om zijn loon te betalen."

Velen dachten enkele maanden geleden dat de titel onmogelijk was. Voorzitter Barça-fanclub

Ook de gunstige sportieve resultaten van de voorbije maanden zouden Messi kunnen overtuigen tot een verlengd verblijf bij de Blaugrana. Die zijn voor een groot deel te danken aan Ronald Koeman, die de ploeg weer op de rails kreeg. "We moeten hem eeuwig dankbaar zijn", meent Freire. "Hij liet Oranje vallen voor een team dat slecht draaide en waar de sfeer slecht was. Als de resultaten goed blijven, verdient hij zeker om ook volgend seizoen aan het roer te blijven." Bij een landstitel lijkt dat zelfs de logica zelve. “Velen dachten enkele maanden geleden dat dit onmogelijk was. Plots prijken we tweede in La Liga en staan we ook in de finale van de Copa del Rey." Winst tegen Real zou van Barça zelfs dé titelfavoriet bij uitstek maken. "Maar ik denk niet dat de Clasico allesbeslissend wordt", tempert Freire. "Vooral de verdediging zal cruciaal zijn. Piqué wordt nu opnieuw in de basis verwacht, maar dat is wel een risico na zo'n lange periode zonder match. Een goed resultaat zit er zeker in."