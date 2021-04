Streaker uit Granada-Man.United zat 14 uur verscholen onder doek in stadion

In minuut 6 van de wedstrijd Granada-Manchester United rende er plots een naakte man over het veld. Na zijn glorieuze "ten seconds of fame" werd de man door de aanwezige security weggeleid.

Een dag na de feiten is de grapjas ondertussen geïdentificeerd als de 37-jarige Olmo Garcia, een beruchte nudist uit de regio. Ook op de vraag hoe de man in hemelsnaam het coronaproof stadion kon betreden is er nu een antwoord.

De politie verklaarde dat Garcia rond 7 uur s' ochtends het stadion moet binnengeslopen zijn. Daarbij wist hij zich ongezien voorbij de security te werken. Vervolgens verstopte hij zich 14 uur onder een doek, om dan in minuut 6 van de match tevoorschijn te komen.

Elk zo zijn bezigheden, denken we dan.