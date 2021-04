Roma-speler begrijpt ballenjongen: "Tijdrekken zou me ook irriteren"

In de extra tijd van Ajax - Roma (1-2) kreeg Ricardo Calafiori het aan de stok met een ballenjongen. De Italiaan mocht inwerpen, maar hoefde de eerste bal niet. De tweede kreeg hij naar zijn hoofd geslingerd.

"Ik dacht heel veel dingen, maar het is me gelukt om kalm te blijven", reageert Calafiori bij Sky Sport Italië. "Toegegeven, het zou me ook irriteren wanneer een tegenstander tijd probeert te rekken. Niet dat ik het goed praat, maar ik snap het wel."