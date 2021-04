Philippe Clement voor topaffiche: "Anderlecht uit PO I houden is zeker geen doel"

Club Brugge kan Anderlecht een stevige tik uitdelen in hun strijd om een plekje in Play-off I: "We zijn enkel en alleen met onszelf bezig", vertelde Club-coach Philippe Clement. "Anderlecht uit de play-offs houden is zeker geen doel dat leeft in de kleedkamer."

"Of we zondag orde op zaken moeten stellen? Ik denk niet dat we daarmee bezig moeten zijn. Ik wil vooral weer bevestiging zien van al het goede dat we de voorbije weken gebracht hebben, het zal zeker geen gemakkelijke verplaatsing worden."

"Anderlecht was heel sterk tegen Antwerp, maar we weten al langer dat ze heel veel talent hebben lopen. Deze wedstrijd is voor ons uiterst belangrijk en kan ons weer een stap dichter brengen bij ons uiteindelijke doel. Het is niet zo dat deze match meer beladen is dan hij in een andere situatie zou zijn."

Clement gaf verder ook aan uit te kijken naar de start van de play-offs: "Ik ben een enorme voorstander van de play-offs. Het zorgt voor een stevige dosis spanning. Enkel de halvering van de punten blijft voor mij iets heel vreemds."