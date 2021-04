Paralympics voor esporters? Als het van de Britten afhangt, komt het er zeker

“We zijn erg blij dat we deze jongeren hebben kunnen bereiken”, zegt Tom Dore van de BEA. “Maar we willen dit graag uitbreiden. Deze FIFA-cup beschouwen we als een soort testfase, waarin we ontdekken wat de mogelijkheden zijn.”

De technologie voor gamers met een beperking evolueert razendsnel. Sinds enkele jaren zet Microsoft zich in om speciale controllers te ontwikkelen voor hun Xbox, zodat ook spelers met chronische spierziekten kunnen blijven gamen.



Gameontwikkelaar Naughty Dog viel vorig jaar in de prijzen met hun spel The Last of Us Part II, dat volledig toegankelijk werd gemaakt voor blinden en slechtzienden. Voor Dan uit Gloucestershire, die deelnam aan de FIFA-cup van de BEA, betekent dit een wereld van verschil.

“Het is fantastisch dat ik kan deelnemen aan competities als deze,” aldus Dan. “Mijn tegenstanders waren zich niet bewust van mijn beperking, al kijk ik enorm uit naar een competitie die zich volledig toespitst op mijn noden.”



“Als gamer met een beperking is het soms moeilijk om het op te nemen tegen andere spelers,” vertelt Dan.” “Mijn beperkte bewegingsvrijheid en aangepaste controller zorgen immers voor een andere speelstijl. Ik ben benieuwd hoe ik zou scoren tegen tegenstanders die dezelfde technologie gebruiken als ik.”