Louis Croenen stelt eigen Belgisch record op 100m vlinderslag nog wat scherper

Croenen haalde het zo voor de Nederlander Nyls Korstanje (52"03) en de Duitser Daniel Pinneker (53"11). De finale, met Croenen als favoriet, staat later vandaag nog op het programma.

Tijdens de Qualification Meet in Eindhoven slaagde Croenen erin om zijn toptijd nog wat aan te scherpen. In december 2020 verbeterde hij het Belgische record in Rotterdam al naar 52"10, nu deed hij er nog een tiende vanaf: 52"00.

Voorbereiding op EK in Boedapest

Deze sterke tijd is in elk geval een stevige opsteker voor de 27-jarige Croenen met het oog op het EK dat van 10 tot 23 mei plaats zal vinden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Croenen bleef wel nog 4 honderdsten boven de kwalificatietijd (51"96) die nodig is om zich te plaatsen voor de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Tokio. Croenen mag sowieso zijn vliegtickets al boeken aangezien hij wel al zeker geplaatst is voor de 200 meter vlinderslag.