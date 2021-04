Kompany voor clash met Club Brugge: "Zou liefst 10 keer na elkaar tegen hen spelen"

De laatste keer dat Anderlecht de punten thuis kon houden tegen Club Brugge is alweer van april 2018 geleden. "Ik zie mijn team elke week progressie boeken. Onze prestatie van zondag zal uitwijzen hoe groot de kloof met dit Club Brugge nog is", opende Kompany.

"Het liefste zou ik 10 keer na elkaar tegen hen willen spelen. Zulke wedstrijden doen ons echt stappen vooruit zetten. De punten zullen voor ons in elk geval crucialer zijn dan voor Club Brugge."

Anderlecht kan na de zege op Antwerp met vertrouwen toeleven naar de clash, maar voorgaande resultaten zijn volgens Kompany niet van belang: "Het is een wedstrijd die altijd een speciale plaats zal krijgen. Ik kan me inbeelden dat Club net als wij zeer gemotiveerd zal zijn."

"Als trainer is het in elk geval makkelijk om toe te leven naar zo een wedstrijd. Iedereen staat op scherp. Het is nu aan ons om de energie op het juiste moment los te laten."