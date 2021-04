Jaouad Achab moet vrede nemen met brons op EK taekwondo, ook brons voor Asemani

Jaouad Achab (-63 kg) is de nummer 2 van de wereld en drievoudig Europees kampioen in 2014, 2016 en 2019. In de halve finales boog hij vandaag het hoofd voor de Turk Hakan Recber (14-7). Brons was het verdict.



Bij de vrouwen was Raheleh Asemani (-57 kg) het 5e reekshoofd. Ook zij schopte het tot in de halve finales, waarin nummer 1 van de wereld Jade Jones (GBr) een maatje te sterk was.

Mohamed Si Ketbi, de Europese kampioen van 2014, speelde niet mee voor de medailles. In de klasse tot 68 kilogram sneuvelde onze landgenoot in de kwartfinales.