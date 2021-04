Irritatie na uitstel Roland Garros: "Een bijzonder egoïstische beslissing"

"Ik ben in elk geval vrij zeker dat deze beslissing van de overheid komt, maar het toernooi kan mits uitstel ook meer toeschouwers toelaten. Ik vind het in elk geval een egoïstische beslissing om het toernooi uit te stellen met deze overvolle kalender."

"Onze minister van Sport (Roxana Maracineanu) is werkelijk een ramp. Ze neemt alleen de verkeerde beslissingen, het kan haar niets schelen", aldus een vlijmscherpe Cornet.

Thuisspeelster Alizé Cornet (WTA-59) reageerde in de televisiestudio van Tennis Channel bijzonder ontgoocheld toen ze het nieuws vernam.

Bekijk hier de reactie van Alizé Cornet:

Raonic: "Communicatie zou leuk zijn"

De Canadees Milos Raonic (ATP-19) liet zich ook kritisch uit over het uitstel: "Straf dat we dit nieuws moeten vernemen via Twitter. Wat communicatie voor de rest van de wereld het weet zou leuk zijn."

De organisatie van de Mercedes Cup in Stuttgart, een grastoernooi dat normaal gezien de week na Roland Garros zou plaatsvinden, reageerde met een kort statement: "We zijn verrast, op deze manier worden we voor een voldongen feit geplaatst."