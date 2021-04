Fabio Jakobsen: "In mijn hoofd kan ik winnen, fysiek zal dat moeilijk zijn"

"Misschien lukt dat dit jaar niet, maar dan hopelijk in 2022 of 2023. Dat is de horizon die ik voor mij zie."

Bekijk het interview:

"De oude Fabio moet er nog ergens inzitten"

"Of het spannend is? Ja, natuurlijk", vertelde Fabio Jakobsen vrijdagnamiddag in een vragensessie voor de media.

"Dat ik snel terug ben, is natuurlijk relatief. 7 maanden vind ik lang als ik kijk naar hoe het is geweest, maar als ik zie hoe het nu gaat, dan is het vrij snel, ja."

"Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik weet absoluut niet hoe ik zal reageren. Het is niet vanzelfsprekend. Er zijn genoeg jongens die prof willen worden en bij wie het niet lukt."

"De oude Fabio moet er ergens nog inzitten en die proberen we eruit te halen. Ik hoop dat ik de komende week elke dag kan finishen en dat ik stiekem elke dag verbeter, dat mijn lichaam het ritme oppikt."

Een opvallend serene en openhartige Jakobsen ging ook even in op mogelijke ambities. "Heel brutaal: in mijn hoofd kan ik een sprint winnen, maar fysiek zal dat moeilijk zijn. Dat is waarschijnlijk nog niet voor nu, maar ik denk er wel eens aan."

"Of ik genoeg zal durven? Ik had nooit angst in het peloton. Angst of schrik is iets dat je pakt."

"In ritjes is dat nog niet gebeurd, maar als ik tijdens een koers begin te remmen, dan is dat niet vreemd. Dat vertrouwen moet dan groeien. In het begin zal dat misschien een beetje weg zijn, maar dat komt dan terug, hoop ik."