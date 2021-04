De topper in tien cijfers: van Talisman Trebel tot Mignolet de Muur

Anderlecht

13 - Top in de toppers

Hoe groter de uitdaging, hoe beter Anderlecht. Geen club haalde dit seizoen zoveel punten tegen ploegen uit de linkerkolom als paars-wit (13). Daarmee doet Anderlecht één punt beter dan KV Oostende, OH Leuven en… Club Brugge. Het won dit seizoen al tegen onder meer Charleroi, Racing Genk, Zulte Waregem en Antwerp.

11 - Talisman Trebel

Vincent Kompany zet zondag maar beter Adrien Trebel tussen de lijnen. Met de middenvelder op het veld verloor Anderlecht namelijk nog geen enkel duel. In de elf wedstrijden waarin hij in actie kwam, bleef de recordkampioen ongeslagen (6x winst, 5x gelijkspel). Geen enkele speler werkte meer wedstrijden af zonder er één te verliezen.

10 - Kampioenskiller in het Park

Het predicaat "kampioen" schrikt ze niet af. Anderlecht is in de 21e eeuw ongeslagen in thuisduels in de reguliere competitie tegen de regerende titelhouder: drie keer winst, zeven maal een gelijkspel. De laatste nederlaag tegen een kampioen dateert van november 1999 tegen Genk (1-3).

8 - Penaltyprimus Nmecha

Geen speler dreigender dan Lukas Nmecha bij Anderlecht. En al zeker als de bal op de strafschopstip ligt. De huurling van Manchester City scoorde dit seizoen al acht keer met een penalty. Tegen Club kan hij zelfs het Jupiler Pro League-seizoensrecord van Mijat Maric evenaren. De ex-verdediger van Eupen en Lokeren schoot negen keer raak vanaf elf meter in het seizoen 2014/2015.

23,132 - Jonge wolven

Wat goed is, komt snel. Anderlecht is dit seizoen de ploeg met gemiddeld de jongste basisopstelling (23 jaar, 132 dagen). Club Brugge heeft gemiddeld een basiself van 26 jaar en 166 dagen. Tijdens de topper kunnen overigens vier van de tien jongste spelers met minstens drie goals of assists tegenover elkaar staan. Dat zijn Anouar El Hadj (3 goals), Youssouph Badji (4 goals, 1 assist), Yari Verschaeren (4 goals, 3 assists) en Charles De Ketelaere (2 goals, 4 assists).

Club Brugge

12 - Club Corner

Anderlecht geeft zondag maar beter niet te veel hoekschoppen weg. Geen ploeg scoorde zo vaak uit corner als Club dit seizoen: 12 keer. Als blauw-zwart er nog eentje bij doet, evenaart het zelfs het seizoensrecord van KV Kortrijk in 2016 (13).

10 - Vanakens voorkeur

Duels tegen Anderlecht staan in het rood aangekruist in zijn agenda. Hans Vanaken heeft in de competitie al tien keer gescoord tegen paars-wit (7 voor Brugge, 3 namens Lokeren). Samen met Genk maakt dat Anderlecht zijn favoriete tegenstander in de Jupiler Pro League. Ook in zijn debuutmatch tegen de recordkampioen, ondertussen 8 jaar geleden, scoorde Vanaken.

7 - Straffe Reeks

Van zeven naar acht? Club Brugge is inmiddels zeven wedstrijden ongeslagen tegen Anderlecht in competitieverband (6 keer winst, 1 gelijkspel). Drie keer eerder bleven de Bruggelingen in meer opeenvolgende competitiewedstrijden ongeslagen tegen Anderlecht: tussen 1967 -1971 (9 wedstrijden), 1984 - 1986 (8 wedstrijden) en 1996 – 2000 (8 wedstrijden).

14 - Invallers met impact

Philippe Clement heeft een gouden hand. Hij was tot dusver de trainer met de meest effectieve wissels. De invallers van Club lieten al acht goals en zes assists optekenen. In totaal dus goed voor veertien beslissende acties. Dat zijn er meer dan dichtste achtervolgers Wouter Vrancken (13) en Francky Dury (11). Collega Vincent Kompany staat twaalfde met amper zeven wissels met een voet in een doelpunt.

14 - Mignolet de Muur