Bondscoach over blinkende Baskische Belgen: "Hermans kan rit winnen in Giro"

Vanthourenhout zag meer dan enkel bevestiging van wat hij al wist. "Wat ze nu laten zien in het Baskenland, is echt wel straf. Het is een rittenkoers met telkens een heel sterk deelnemersveld en een lastig parcours. Er wordt altijd heel hard gekoerst."

Sporza belde met bondscoach Sven Vanthourenhout, die het drietal goed kent. Is hij verrast? "Ergens niet, maar dat het zo snel komt, is niet zo vanzelfsprekend. Al waren het wel echt renners met kwaliteit, al van bij de junioren."

Over Van Wilder: "Rittenkoersen met een tijdrit"

Voor Vansevenant is het een bevestiging van al het goeds dat we al van hem zagen dit (en vorig) seizoen. Voor Van Wilder is het de eerste keer dat hij eens zo kan uitpakken tussen de toppers.

"Ilan is iemand die al wereldtop was in de juniorecategorie", weet Vanthourenhout. "Alleen kwam hij er niet altijd in beeld, want hij is van hetzelfde jaar als Remco Evenepoel en zat wat in zijn schaduw. Maar bij zijn overstap naar de beloften werd hij toch derde in de Ronde van de Toekomst. Dat is toch dé opstap naar het echte werk."

"Wat hij nu laat zien in het Baskenland is mooi, omdat het al zo snel komt. Al wisten we allemaal wel dat hij het ook op termijn gedaan zou hebben."

Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten van Van Wilder? "Ik denk dat hij nog op ontdekking is. Hij heeft ook een heel goede tijdrit in de benen. Rittenkoersen met een tijdrit, dat is zijn werk. Het mag best lastig zijn. De komende twee à drie jaar zal uitwijzen welke richting hij zal uitgaan."