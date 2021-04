Zeg niet langer Zlatan, maar "Antivirus": Zweed krijgt rol in film Asterix & Obelix

Zlatan Ibrahimovic is bezig met zijn carrière nieuw leven in te blazen. De speler van AC Milan staat sinds kort ook weer paraat voor het Zweedse nationale team en zal nu zowaar gaan acteren.

De Zweed krijgt een rol in de nieuwe film van Asterix & Obelix: L'Empire du Milieu, die volgend jaar uitkomt. Zlatan speelt de Romeinse soldaat "Antivirus" in het kamp Adfundum en krijgt acteurs als Vincent Cassel en Marion Cotillard en de Belgische zangeres Angèle naast zich.

Het is niet de eerste keer dat sportlui verschijnen in een film van Asterix en Obelix, gebaseerd op de stripreeks van René Goscinny en Albert Uderzo. Zo doken in 2008 in de film 'Asterix en de Olympische Spelen' Michael Schumacher (Formule 1), Zinédine Zidane (voetbal), Tony Parker (basket) en Amélie Mauresmo (tennis) op.