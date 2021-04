Vandenbempt: "Bayern speelde op galactisch niveau, maar verloor van zichzelf"

Het eerste luik van de kwartfinale tussen Bayern München en PSG in de Champions League heeft alle verwachtingen ingelost. In een heruitgave van de finale van vorig jaar namen de Parijzenaars wraak voor hun nederlaag eind augustus. Ook commentator Peter Vandenbempt genoot: "Als Bayern aan 50 procent had afgewerkt, dan was er nu geen probleem."

Na de 2-3-zege van PSG wordt vooral gefocust op Kylian Mbappé, goed voor twee goals. Heeft Bayern München vooral van die Franse superspits verloren? "Neen! Ze hebben vooral van zichzelf verloren, zo eenvoudig is het", vindt Peter Vandenbempt. "Mbappé heeft natuurlijk geprofiteerd van de defensieve kwetsbaarheid van de Duitsers. Bayern aanvaardt die kwetsbaarheid ook, het hoort bij de filosofie van trainer Flick." "Toen de trainer werd gewezen op het risico van hun hoge verdediging, antwoordde hij: "Wel, wij omarmen het risico". Ik vind dat één van de mooiste voetbalquotes die ik al heb gehoord." Maar gisterenavond draaide het dus wel verkeerd uit. "Kijk naar de recente monsterzeges tegen Tottenham (2-7) en tegen Barcelona (2-8). Dan krijgt Bayern er ook wel telkens twee binnen, maar zijn die tegengoals geen probleem, die horen bij dit Bayern." "Hadden ze gisteren aan 50 procent afgewerkt, dan was er nu ook geen probleem. Dus daarom heeft Bayern verloren van zichzelf."

PSG-doelman Navas heeft liefst 55 keer de bal geraakt! Slechts één (veld)speler bij PSG deed beter.

Nog enkele cijfers om dat te staven? "Bayern verzamelde liefst 31 kansen, en 15 hoekschoppen. En PSG-doelman Navas heeft liefst 55 keer de bal geraakt! Slechts één (veld)speler bij PSG deed beter. Navas deed het trouwens ook wel geweldig, terwijl Neuer bij de 0-1 een foutje maakte."

Mbappé had dus ook wat geluk bij zijn eerste goal. Maar bij zijn tweede, de 2-3, deed hij het uitstekend. "Die snelheid en dan het vernuft, dat aparte denken om hem dan door de benen van Boateng te trappen in de korte hoek, dat is geweldig gedaan."

De heenmatch heeft in elk geval alle verwachtingen ingelost voor Vandenbempt. "Dit was het allerbeste van dit seizoen in de Champions League. Bayern heeft gespeeld op galactisch niveau, fenomenaal. Ik heb 90 minuten gekraaid van de pret bij het spel van Bayern. Hier zat alles in wat topvoetbal vereist, behalve dan het verdedigen."

Kylian Mbappé eiste de schijnwerpers op met twee doelpunten.

"Kansen zijn nog fiftyfifty"

PSG heeft dan wel een belangrijke uitzege beet, maar over kwalificatie is nog niets beslist? "Het is nog lang niet gespeeld. Kijk maar hoe PSG thuis tegen Barcelona nog alle kleuren van de regenboog zag in de achtste finales." "Bayern zal het volgende week op dezelfde manier aanpakken, ondanks die 2-3 zijn de kansen voor mij nog fiftyfifty. Vooral ook omdat PSG zo wisselvallig presteert: na een goeie wedstrijd volgt vaak een non-match. En de voorbije jaren hebben ze al vaker getoond mentaal broos te zijn." "En hoe PSG gisteren toch werd weggespeeld... Je wordt bijna 90 minuten weggebezemd en toch win je. Zo'n resultaat kan je ook alleen in het voetbal krijgen. In basketbal of volleybal zou Bayern altijd winnen." "Bayern München reken ik ook bij de beste twee ploegen van Europa, samen met Manchester City, PSG niet. Daarom hoop ik ook wel op een confrontatie tussen Bayern en City, dat zou ik graag eens zien."

Bayern München reken ik bij de beste twee ploegen van Europa, samen met Manchester City, PSG niet.

"Efficiënt PSG? Dat mag ook wel met al die miljoenen"

Dan zal Bayern toch een antwoord moeten vinden op Mbappé? "De beste Boateng is normaal gewapend om hem op te vangen. Maar Mbappé samen met Neymar, dat is het wapen van PSG." "De Franse club deed het gisteren qua efficiëntie inderdaad prima, maar dat mag ook wel als je voor zoveel miljoenen aan spitsen hebt." PSG kon rekenen op Mbappé, terwijl bij Bayern topschutter Lewandowski geblesseerd is. "Ik vond wel dat zijn vervanger Choupo-Moting dat goed gedaan heeft. Maar goed, de beste Choupo-Moting is nog altijd een klasse of twee minder dan Lewandowski."

Choupo-Moting moest Lewandowski vervangen.

Eindelijk City of PSG?

Met PSG en Manchester City hebben de zogenaamde "cashclubs" een bonus beet in de kwartfinales. Wordt het hun seizoen? "Ze hebben de Champions League nog altijd niet gewonnen en dus hebben ze het toch slecht gedaan, zo moet je het zeggen", stelt Vandenbempt. "Oké, het hing vaak af van details. Vorig seizoen bijvoorbeeld was PSG ook veel meer een partij voor Bayern München dan nu, Bayern had niet veel overschot in die finale in Lissabon. Ook bij Manchester City waren er die misser van Sterling, beslissingen van de ref of rare kronkels van Guardiola." "Maar City heeft, veel meer dan PSG, de kwaliteiten om dit jaar te winnen. Van dit PSG ben ik niet overtuigd. Wel na die heenmatch in Barcelona (1-4). Maar in die terugmatch (1-1) en gisteren hebben ze niet gespeeld als een ploeg die Europa gaat veroveren."