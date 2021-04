Van Aert: "Mijn engeltje en duiveltje waren aan het vechten in de Ronde"

Het duiveltje en het engeltje van Wout van Aert

Extra Time Koers en Sammy Neyrinck kleefden tijdens de Ronde van Vlaanderen in het wiel van topfavoriet Wout van Aert. "Ik heb altijd een engeltje en een duiveltje op mijn schouders", verklapte hij vóór de Ronde. "Mijn engeltje wil me behoeden voor valpartijen, maar mijn duiveltje wil vechten voor elke plek in het peloton. In een klassieker weet je nooit wanneer het zal gebeuren." Na "een zwaardere finale dan 2020" blikte Van Aert ook nog eens terug. "Het was een slijtageslag. Vanaf de tweede passage over de Oude Kwaremont had ik niet meer het gewenste gevoel. Maar ik kon het nog lang verbergen." "Mijn engeltje en duiveltje hebben veel gevochten. Mijn engeltje had nog goede hoop, maar mijn duiveltje vertelde me dat het afzien was. Het duiveltje heeft uiteindelijk de mokerslag uitgedeeld." Toch geeft Van Aert de hoop niet op. "Ik ga ervan uit dat ik ooit de Ronde win. Ik heb het in mij om ooit te winnen. Maar die overwinning komt niet op bestelling, dan moet alles meezitten."

Bakelants: "Pogacar is een überfenomeen"

In de Ronde van het Baskenland heeft Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Emirates) nog maar eens het hart gestolen van Jan Bakelants. "Hij is een überfenomeen. De Slovenen zijn de crème de la crème van het rondewerk." "We spreken altijd over de Grote Drie (Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe), maar spreek gerust over de Grote Vijf. Pogacar en Primoz Roglic zullen ook in Luik-Bastenaken-Luik de show stelen." Ook Axel Merckx is onder de indruk. "Pogacar kan alles: in waaiers rijden, sprinten, wringen... Als winnaar van grote rondes moet je tegenwoordig alles kunnen. Alleen maar klimmen? Dat is gedaan."

Eddy Merckx: "We gaan een lichting missen bij de jeugd door corona"

Jasper Philipsen in de Scheldeprijs, Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo. Axel Merckx heeft dit seizoen al wat ex-poulains uit zijn ploeg zien zegevieren. Maar hoe zit het met de nieuwe lichting nu er amper jeugdwedstrijden zijn? "Ik denk dat we een lichting zullen missen door het coronavirus", oppert Eddy Merckx. "Op een zekere leeftijd - 18 of 19 jaar- moet je echt koersen om je te bewijzen. Misschien zullen sommigen nu afhaken om te studeren of een stiel te leren. Het is een slechte zaak voor de wielersport."

Eddy Merckx: "Asgreen was uitzonderlijk sterk in de sprint"

Kasper Asgreen troefde verrassend Mathieu van der Poel af in de sprint in de Ronde van Vlaanderen. "Van der Poel haalt 1.200 watt en toch gaat Asgreen er nog over", zei Eddy Merckx. "Van der Poel reed zeker geen slechte sprint, maar Asgreen was uitzonderlijk sterk." "Het was logisch dat Van der Poel gerust was in zijn sprint", vulde Jan Bakelants aan. "Hij had vorig jaar nog Van Aert geklopt, toch een betere sprinter dan Asgreen. De druk lag bij Asgreen om iets te proberen, maar die was blijkbaar overtuigd van zijn kansen."

De Wolf: "Lefevere heeft zijn eitjes in zijn mandje"

Manager Patrick Lefevere heeft eens voor een "trendbreuk" gekozen. Over zijn sponsors heeft hij nog geen zekerheid, maar Remco Evenepoel kreeg wel al een contract voor 5 jaar. Maar is Lefevere wel zo onzeker? "Lefevere zal zijn eitjes wel al in zijn mandje hebben", denkt Dirk De Wolf. "Anders zou hij geen contract voor 5 jaar geven."