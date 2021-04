Toni Nadal neemt tennistalent Félix Auger-Aliassime onder zijn vleugels

Toni Nadal keert terug in het tenniscircuit. De 60-jarige oom van Rafael Nadal trok zich in 2017 terug, maar zal zich nu ontfermen over de 20-jarige Canadees Félix Auger-Aliassime. Maar als zijn nieuwe poulain de Spaanse grootmacht in de ogen moet kijken, zal nonkel Toni zijn zitje niet opnemen.