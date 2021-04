Roemeense lijnrechter vroeg handtekening Haaland voor goed doel

Octavian Sovre kreeg bakken kritiek, toen hij in de catacomben na City-Dortmund (2-1), Haaland om een handtekening vroeg. En dat nadat hoofdref Ovidiu Hategan ook al geen al te beste beurt had gemaakt tijdens de match.

City-coach Pep Guardiola zag er op de persconferentie na de match geen graten in: "Misschien is hij een fan. Haaland is een goede speler en misschien wilde de assistent een handtekening voor zijn zoon of dochter."

Maar de handtekeningen waren dus voor een ander doel, ontdekte Gazeta Sporturilor. Sovre helpt al sinds 2015 SOS Autism Bihor, een centrum voor kinderen en volwassenen met ernstige vormen van autisme in de Roemeense regio Bihor, waarvan hij afkomstig is.

De lijnrechter verzamelt spelersshirts, foto's en gehandtekende kaarten of vlaggen en biedt die aan om geveild te worden voor SOS Autism Bihor. Schenkingen en veilingen zijn bijna de enige inkomstenbron van het tehuis, omdat de overheid weinig steun biedt.

In alle heisa heeft de voorzitter van SOS Autism Bihor, Simona Zlibut, de scheidsrechter een hart onder de riem gestoken. Ze benoemde hem gisteren tot erelid. "Dit kleine gebaar van ons is een teken van dankbaarheid voor je betrokkenheid bij onze vereniging", was de boodschap aan Sovre.

"We willen je bedanken voor alle sportartikelen die je in de loop der jaren geschonken hebt. Die leverden de nodige fondsen op om onze activiteiten en projecten voort te zetten."

Zlibut, die vroeger nog met Sovre samenwerkte op een kleuterschool, had tot slot een boodschap voor alle criticasters: "Mens-zijn is de belangrijkste kwaliteit."