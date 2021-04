Red Flames kunnen de rug niet rechten in oefenpot tegen efficiënt Noorwegen

Flames verweren zich, maar Noorwegen is efficiënter

Na nederlagen tegen Nederland (1-6) en Duitsland (2-0) waren de Red Flames gebrand op eerherstel tegen Noorwegen, de nummer 11 van de wereld.

In het openingskwartier was het zoeken voor de Flames, die de wedstrijd moesten ondergaan tegen een dominant Noors elftal. Maar kansen konden ook de bezoekers niet meteen creëren.

Na een betere periode van de Flames kreeg Missipo de beste kans om de score te openen, maar een knal met haar linker leverde geen eerste doelpunt voor het nationale team op. Ook Vanhavermaet lukte het niet.



Dat brak de Belgische voetbaldames zuur op, want aan de overkant vloog de bal er wel in. En hoe. Een heerlijke vrije trap werd door Reiten in doel geknald. Goed voor de 0-1-ruststand.

Het antwoord van de Flames na rust kwam er, maar de 18-jarige Eurlings miste een enorme kans op de gelijkmaker. De Noren waren alweer dat tikkeltje efficiënter en rondden een counter perfect af dankzij Utland: 0-2.

Een derde nederlaag op een rij konden de Flames niet meer voorkomen. Zondag wacht Ierland, lukt het dan wel?