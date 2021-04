Meteen 5 Turkse sprintkansen voor Jakobsen? "Hij moet eerst zijn ritme vinden"

Na een revalidatie van 8 maanden na zijn akelige val in de Ronde van Polen van vorig jaar is Fabio Jakobsen klaar om weer wedstrijden te rijden. De Nederlander, die 2 dagen in een kunstmatige coma lag, maakt zijn rentree in de Ronde van Turkije.

De Nederlandse sprinter won in 2019 al eens een etappe op Turkse bodem en ook nu lijken er 5 van de 8 etappes voorbehouden voor de explosieve types. Maar ploegleider Rik Van Slycke tempert de verwachtingen.

"We zijn blij en opgewonden dat Fabio weer aansluit bij onze groep. Maar het is vanzelfsprekend dat het belangrijkste voor hem is om het dag per dag te bekijken en zijn ritme te vinden na zo’n lange pauze."

Maar Deceuninck-Quick Step start zeker met ambitie in Turkije: het stuurt ook Mark Cavendish - gisteren nog 3e in de Scheldeprijs -, Shane Archbold, Alvaro Hodeg, Stijn Steels en Iljo Keisse mee met Jakobsen. Cavendish, die al 7 Turkse ritten op zijn palmares heeft, hoopt zijn eerste zege sinds februari 2018 te boeken.

"Deze editie van de ronde van Turkije bevat veel sprintetappes en we zijn ongeduldig om ervoor te strijden. Er liggen kansen voor onze snelle mannen, die vertrouwen kunnen geven aan onze ploeg", besluit Van Slycke.