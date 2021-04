Jumbo-Visma na baaldag in het Baskenland: "Dit is geen drama"

Jumbo-Visma: "Wouden winnen met Vingegaard"

Jumbo-Visma stuurde de Deen Jonas Vingegaard mee in een elitegroepje dat zou strijden om de zege. Vingegaard schaduwde Brandon McNulty, maar in het achtervolgende groepje zat wel kopman Primoz Roglic in de tang.

De Sloveen keek toe hoe McNulty, concurrent voor de leiderstrui én ploegmakker van Tadej Pogacar, steeds meer zicht kreeg op de gele trui. Pogacar lachte in zijn vuistje, Jumbo-Visma zat met de handen in de haren.

Uiteindelijk veroverde de Amerikaan, derde in de rituitslag, de leiderstrui en zette hij Roglic zelfs op 23 seconden. Vingegaard zelf greep naast de zege én het podium.

"We hoopten op het einde dat we met Jonas de etappe konden winnen", zegt Roglic. "Hij reed erg goed vandaag. Als we nu de balans opmaken, denk ik dat we vandaag net aan de verkeerde kant van de streep zitten. Maar er liggen nog kansen."

Ook ploegleider Frans Maassen vertelt hetzelfde verhaal. "We hoopten met Jonas de etappe te winnen. Maar het is geen groot drama dat we hier de trui verliezen. Nu moeten we er alles aan doen om die gele trui weer te veroveren."