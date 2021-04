Het succes verklaard: "Dancing Dimi" danst zich al warm in hotelkamer

"Ik ben enorm blij met de prestaties die ik neerzet. Het is een heel fijn gevoel, maar gaat wel ten nadele van een van mijn goede kameraden. Ik kijk enorm op naar Glen Durrant en het is jammer om hem zo te zien vechten met zichzelf."

Met een droge 7-0 tegen Glen Durrant, de titelverdediger op de Premier League, gooide Dimitri Van den Bergh zich gisteren naar de leiding in het klassement, naast de Nederlander Michael van Gerwen. "Dat had ik zelf niet meteen verwacht", geeft hij toe.

Dat Wright en Van den Bergh elkaar door en door kennen, speelt geen rol voor "The Dreammaker". "Ik heb mezelf aangeleerd om alleen met mezelf bezig te zijn. Ik wil graag winnen, maar het zou geen schande zijn om te verliezen. Je speelt hier tegen de allerbeste spelers, die ook in vorm zijn."

Vanavond moet Van den Bergh alweer aan de bak tegen Peter "Snakebite" Wright, de excentrieke Scotsman, die zich in 2020 tot wereldkampioen kroonde. Een speciaal duel, want Van den Bergh verbleef tijdens de eerste lockdown 3 maanden bij Wright thuis.

Van den Bergh: "Ik geniet enorm van de ervaring"

Ook de Premier League Darts is hertekend door het coronavirus. Normaal gezien staat er elke week één speelronde op het programma in verschillende steden, maar nu vertoeft het kruim van de dartswereld een hele maand in Milton Keynes in Zuid-Engeland.

Dimitri Van den Bergh pendelt dan ook elke dag tussen zijn hotel en de Marshall Arena. Hoe bereidt hij zich tussendoor voor op de wedstrijden? "Mijn vriendin en ik gaan op tijd slapen en rond 8.45 uur gaan we ontbijten. Daarna keren we terug naar het hotel om nog een uurtje of twee te rusten."

"Daarna ga ik een uurtje losgooien. Ik heb een dartbord mee om over de deur van de hotelkamer te hangen. Voor de wedstrijd zetten we wat muziek op. Dat motiveert me en geeft me een goed gevoel voor de avond."

Van den Bergh kreeg zijn bijnaam "Dancing Dimi" voor zijn sublieme danspasjes op het podium. Maar kan hij de benen stilhouden in zijn hotelkamer? "Ik dans al wat op voorhand, zeker omdat ik de laatste dagen enorm aan het genieten ben van de ervaring. Ik doe dus wat gek in de hotelkamer en breng mijn vriendin aan het lachen. Gewoon een beetje de onnozelaar uithangen."