De een-tweetjes van Roglic en Pogacar: Sloveense rivalenstrijd in 6 episodes

Rit 13 Vuelta 2019: 1. Pogacar - 2. Roglic

Slovenië boven op de steile slotklim Alto de Los Machucos. Met het einde van de Vuelta in zicht slaan de landgenoten de handen in elkaar. Daardoor deelt leider Roglic een enorme tik uit aan zijn concurrenten in het klassement. Als bedankje krijgt Pogacar de ritzege cadeau. Later zou het duo samen op het podium in Madrid staan. Roglic op het hoogste schavotje, Pogacar als derde.

Rit 4 Tour 2020: 1. Roglic - 2. Pogacar

Vroeg in de Tour van vorig jaar kruisen Pogacar en Roglic al snel opnieuw de degens. Op de eerste aankomst bergop in Orcieres-Merlette geeft Roglic - met een indrukwekkende Wout van Aert in dienst - meteen zijn visitekaartje af, door op 250 meter van de aankomst weg te snellen van zijn concurrenten. Pogacar strandt in het wiel op plaats twee.

Rit 9 Tour 2020: 1. Pogacar - 2. Roglic

Vijf dagen later zijn de rollen omgedraaid. Een groepje van vijf strijdt om de zege in de tweede rit in de Pyreneeën. Pogacar sprint sneller dan Roglic, waardoor hij de jongste winnaar van een Tourrit wordt sinds 1993. Troostprijs voor Roglic: hij neemt de gele trui over van Adam Yates.

Rit 15 Tour 2020: 1. Pogacar - 2. Roglic

Ook in de rest van de Tour blijven de twee landgenoten domineren. De twee heersers blazen iedereen weg op de slotklim naar de Grand Colombier. Net als een week eerder is Pogacar sneller aan de meet dan Roglic. Die laatste lijkt er vrede mee te nemen - op dat moment is hij nog onbedreigd leider. Het zou verkeren...





Eindstand Tour 2020: 1. Pogacar - 2. Roglic

Want in de slottijdrit op La Planche des Belles Filles gebeurt het ondenkbare. Een ontketende Pogacar rijdt de klim van zijn leven, terwijl Roglic helemaal daar het ijs zakt. De jongste van de twee Slovenen wint de Tour met 59 seconden voorsprong op zijn landgenoot. "Ik denk dat ik droom", glundert Pogacar in Parijs. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ongelofelijk!"

Rit 3 Ronde van het Baskenland 2021: 1. Pogacar - 2. Roglic

Ook in 2021 komen Pogacar en Roglic elkaar al snel tegen. De twee Slovenen zijn aan elkaar gewaagd op een loodzwaar slotklimmetje in het Baskenland, maar Pogacar is (opnieuw) de snelste op de streep. Eindstand in de een-tweetjes: 5-1 in het voordeel van Pogacar. Al volgen er ongetwijfeld snel nog confrontaties.