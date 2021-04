Belgische atleten in Tokio kunnen rekenen op 3 vertrouwenspersonen

De 3 vertrouwenspersonen zijn Ellen Schouppe, sportpsychologe die onder meer de Belgian Cats, de Belgian Cheetahs en Anderlecht begeleidt, Rudy Lahor, Games Manager bij het BOIC, en Jef Brouwers, performance psychologist van Team Belgium.

"Bij deze vertrouwenspersonen zal de Team Belgium-delegatie tijdens het verblijf in Japan en tijdens de Olympische Spelen in Tokio terecht kunnen voor alle mogelijke persoonlijke vragen, maar ook voor meldingen met betrekking tot intimidatie, geweld of grensoverschrijdend gedrag", klinkt het.

"Zij zullen de atleten opvangen, ondersteunen, begeleiden en optreden als eerste aanspreekpersonen en kunnen, indien gepast en noodzakelijk en in samenspraak met de betrokken persoon, discreet en onafhankelijk gevolg geven aan de informatie."

Olav Spahl, chef de mission voor Tokio 2020, reageert tevreden. "Respect en vriendschap zijn olympische waarden die wij hoog in het vaandel dragen."

"Daarom is het belangrijk dat we deze vertrouwenspersonen hebben aangesteld waar de atleten en de leden van de delegatie terecht zullen kunnen. Zeker nu familie en vrienden niet naar Tokio zullen kunnen afreizen, is het cruciaal dat atleten de weg vinden naar deze vertrouwenspersonen."

"Met Ellen Schouppe, Jef Brouwers en Rudy Lahor verzekeren we het psychologische aspect en de ervaring met multidisciplinaire competities zoals de Olympische Spelen."