VIDEO: Lorena Wiebes is de winnares van de eerste Scheldeprijs bij de vrouwen

Deze week zou voor het vrouwenpeloton in het teken gestaan hebben van enkele primeurs.

Zondag zouden de vrouwen voor het eerst hun tanden hebben kunnen zetten in Parijs-Roubaix, maar corona besliste daar anders over.



Met de Scheldeprijs was er vandaag nog een nieuwkomer en aan het eerste vrouwenluik van deze oerklassieker werd niet geraakt, niet door corona en niet door de slechte weersomstandigheden.

Het geijkte patroon van bij de mannen - een sprint na veel schermutselingen - werd door de vrouwelijke collega's overgenomen.

De pelotonsprint draaide uit op een duel tussen Lorena Wiebes (DSM) en Emma Norsgaard (Movistar).

De Nederlandse, vorig jaar winnares in De Panne, snelde naar de zege en viel zichtbaar opgelucht haar ploeggenotes in de armen na haar eerste overwinning van het seizoen.