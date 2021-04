Roemeense ref is noorden kwijt in Manchester, assistent vraagt zelfs handtekening Haaland

Het begon allemaal met een "penaltyfout" van Can op Rodri. Hategan wees meteen naar de stip en daar begrepen ze bij Dortmund helemaal niets van. Gelukkig floot de VAR de Roemeen vrijwel meteen terug.

Can maakte dus geen overtreding, al vergat Hategan diens gele kaart wel in te trekken, wat tot veel protest leidde.

Niet veel later ging Hategan opnieuw de mist in. Dortmund-speler Bellingham snoepte Ederson, die ver uit zijn doel was gekomen, de bal loepzuiver af en deponeerde de 0-1 netjes in het lege doel.

Hategan zag er een fout in en floot nog voor de bal over de lijn was voor een overtreding. Daarom kon de VAR niet meer ingrijpen en ging het feestje van Dortmund niet door.

Na de rust eiste Hategan geen hoofdrol meer op, maar bij Dortmund mogen ze zich zeker bestolen voelen.