Philipsen klopt de topsprinters: "Beter kun je niet gebracht worden"

Jasper Philipsen had een wat voorzichtige aanloop van zijn seizoen, maar in Schoten bewees hij dat hij nog altijd veel poeder in zijn kuiten heeft zitten.

"Dat manoeuvre van de ploeg in de sprint was echt fantastisch. Beter kon de sprint niet ingeleid worden. Hierdoor stonden heel wat topsprinters aan de start en ik heb ze op het einde allemaal kunnen kloppen. Daar ben ik trots op en dat geeft veel vertrouwen."

"De ploeg wou absoluut scoren vandaag. Het was wel wat jammer dat Tim (Merlier) uit de koers viel, anders hadden we nog een 2e snelle man mee gehad."

Wat mogen we nog verwachten van Philipsen dit jaar? "Volgende week rijd ik in Turkije en daarna maken we de rest van mijn programma op. Maar in principe doe ik ook de Tour."