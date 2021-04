NBA: Stephen Curry is goed bij schot tegen Milwaukee, record voor Atlanta

Het gaat dit seizoen niet zo goed met de Golden State Warriors. Maar met Stephen Curry in je team kan er altijd wat gebeuren.

Na 7 nederlagen in hun laatste 8 wedstrijden lukte het vannacht verrassend wel om topteam Milwaukee te verslaan. Stephen Curry maakte maar liefst 41 punten. Hij gooide de helft van zijn driepunters (5 op 10) binnen en bewees nog maar eens dat hij de beste schutter in de NBA is.

In de andere wedstrijden viel vooral de prestatie van de Atlanta Hawks op. In hun zege tegen New Orleans (123-107) misten ze in het derde kwart geen enkele driepunter. Met 11 gemaakte driepunters zonder misser zorgden ze voor een nieuw NBA-record.

Ook de twee teams uit LA wonnen hun wedstrijd. De Lakers, nog altijd zonder sterspelers Anthony Davis en LeBron James, versloegen Toronto met 101-110, de Clippers waren duidelijk te sterk voor Portland: 133-116.

Philadelphia won dan weer de topper van Boston met 96-106 dankzij een ijzersterke Joel Embiid (35 punten). Ook Denver blijft het goed doen. Het won tegen Detroit voor de zesde keer op een rij.