Killian Overmeire bergt zijn voetbalschoenen definitief op

In 1994 kwam Overmeire bij de jeugd van Lokeren terecht, in 2003 zou hij er op zijn 17e debuteren als prof, in 2020 nam hij afscheid van het profvoetbal bij Lokeren om met Lokeren-Temse in 2e Nationale te spelen.

Maar na een verkapt seizoen is het genoeg geweest. Zijn laatste match was de verloren bekerwedstrijd in de 1/16e finales tegen STVV. Dat bleek vandaag in zijn afscheidsbrief aan de supporters.

"Ik zal volgend seizoen geen speler meer zijn", viel Overmeire met de deur in huis. "Het besluit had ik eigenlijk al een tijdje geleden genomen. Maar ik wou geen overhaaste beslissing nemen."

"Van de laatste match heb ik nog enorm genoten. Nog eens tegen een profploeg spelen. Nog eens genieten van alles eromheen. Nog eens tonen, dat ik het nog kon."

"Wat eraan voorafging, deed me twijfelen. Ik heb me altijd gesmeten. Op training en in de wedstrijden. Ik merkte nu dat trainen een last werd. Op de training zelf ging ik er nog wel voor, maar ik zag er steeds meer tegenop om te gaan trainen. Ik was 18 jaar trainen en wedstrijden op profniveau gewoon. Dan moet je een knop omdraaien op het nieuwe niveau en dat kon ik niet echt, merkte ik."