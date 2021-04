Manchester City en Kevin De Bruyne hebben elkaar gevonden in een contractverlenging: op z'n 29e tekent de sterkhouder tot 2025. De Rode Duivel speelt sinds 2015 in het Etihad Stadium. "De voorbije 6 seizoenen hebben mijn verwachtingen overtroffen. Ik houd van de manier waarop we spelen", reageert de aanvallende middenvelder.