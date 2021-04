Judoka Gabriella Willems mist de Olympische Spelen door zware knieblessure

Willems (IJF-24) was in de categorie tot 70 kilogram sterk aan de Grand Slam van Antalya begonnen, maar in de achtste finales sloeg het noodlot toe toen ze met een draaiende beweging een aanval van haar tegenstandster probeerde te ontwijken.



Vandaag kwam er meer duidelijkheid over de knieblessure van Willems. Het verdict is met gescheurde ligamenten heel hard. Ze moet nu een kruis maken over de rest van het seizoen, inclusief de Olympische Spelen in Tokio.

Willems was nog niet helemaal zeker van de Olympiche Spelen, maar door haar goede klassement kwam de Luikse zeker in aanmerking om haar kansen in Japan te verdedigen. Ze was bovendien goed aan het seizoen begonnen met een vijfde plaats op de Grand Slam van Tel Aviv en een bronzen medaille op de Grand Slam van Tbilissi.