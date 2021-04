Henri Vandenabeele in Jonge Wolven: "Ik ben totaal geen winnaarstype"

"Bij Lotto blijven was een groter risico"

De jonge Belgische klimmers vallen tegenwoordig als rijpe appelen uit de bomen. Een beetje in de schaduw van jongens als Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Cian Uijtdebroeks timmert ook Henri Vandenabeele aan de weg naar de top.

Vandenabeele is een product van de opleidingsploeg van Lotto-Soudal, waarvoor hij vorig jaar 2e werd in de Baby Giro én in de hoogaangeschreven Ronde van de Isard. Toch koos de 20-jarige Oost-Vlaming ervoor om de overstap te maken naar DSM, waar hij eerst nog een jaar bij de belofteploeg rijdt.

"Lotto had ook een plan met mij, maar in mijn ogen was dat een groter risico, omdat ze minder ervaring hebben met klimmerstypes. Je zou misschien al meteen in een grote ronde gedropt worden, terwijl ze bij DSM sowieso vasthouden aan hun plan. Ze leggen hier ook 0 druk op de jonge mannen, maar hameren vooral op de basis van de koers."

"Ik heb alles zeer goed afgewogen en heb aan verschillende mensen raad gevraagd. Ook Tiesj (Benoot) zei dat het hier dik in orde is en hij kan die vergelijking toch maken."