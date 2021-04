Favoriet Arnaud Démare mist Scheldeprijs door positief coronageval bij FDJ

Arnaud Démare, de Franse wielerkampioen, was vandaag één van de favorieten in de Scheldeprijs. Hij toonde vorige zondag nog zijn goede sprintersbenen door de zege te pakken in de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle.

Door de afzegging van Groupama-FDJ verschijnen straks maar 22 ploegen in plaats van de geplande 25 teams aan de start van de Scheldeprijs in Terneuzen.

Eerder lieten ook Vini Zabu en Trek-Segafredo de wedstrijd om verschillende redenen links liggen. Vini Zabu schorste zichzelf na twee positieve dopinggevallen, Trek wil geen risico's nemen na een eerdere coronagolf in het team in de week voor Gent-Wevelgem.